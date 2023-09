Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Vormittag mit Verlusten

Novartis im Fokus

29.09.23 09:23 Uhr

Die Aktie von Novartis gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Novartis gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,1 Prozent auf 93,60 CHF abwärts.

Die Novartis-Aktie wies um 09:07 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 93,60 CHF abwärts. In der Spitze büßte die Novartis-Aktie bis auf 93,18 CHF ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 93,18 CHF. Bisher wurden heute 120.934 Novartis-Aktien gehandelt. Am 21.09.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 93,99 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,42 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 13.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 73,74 CHF ab. Mit Abgaben von 21,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 96,30 CHF für die Novartis-Aktie aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Novartis am 18.07.2023 vor. Es stand ein EPS von 1,83 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Novartis noch ein Gewinn pro Aktie von 1,56 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Novartis im vergangenen Quartal 13.622,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Novartis 12.781,00 USD umsetzen können. Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 24.10.2023 terminiert. Experten kalkulieren am 22.10.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Novartis. In der Novartis-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 6,86 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie SIX-Handel: SLI schlussendlich mit Gewinnen Zuversicht in Zürich: SMI beendet die Sitzung im Plus Gewinne in Europa: Letztendlich Gewinne im STOXX 50

