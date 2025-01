Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger greifen bei Novartis am Nachmittag zu

Novartis im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Novartis. Im SIX SX-Handel gewannen die Novartis-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,4 Prozent auf 93,78 CHF zu. Die Novartis-Aktie zog in der Spitze bis auf 94,00 CHF an. Bei 93,34 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Von der Novartis-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.341.917 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 102,72 CHF. Dieser Kurs wurde am 02.09.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Novartis-Aktie mit einem Kursplus von 9,53 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 83,63 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.04.2024). Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 12,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Novartis-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,76 USD aus. Analysten bewerten die Novartis-Aktie im Durchschnitt mit 99,00 CHF.

Novartis veröffentlichte am 29.10.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,37 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,75 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Novartis in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,73 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11,11 Mrd. CHF im Vergleich zu 10,41 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Novartis wird am 31.01.2025 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 04.02.2026.

In der Novartis-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 7,54 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

