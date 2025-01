Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis gewinnt am Freitagmittag an Boden

Novartis im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Novartis. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 3,7 Prozent auf 97,25 CHF zu.

Die Novartis-Aktie konnte um 11:48 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,7 Prozent auf 97,25 CHF. Die Novartis-Aktie zog in der Spitze bis auf 97,30 CHF an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 95,88 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.094.007 Novartis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 102,72 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,62 Prozent. Bei 83,63 CHF erreichte der Anteilsschein am 20.04.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novartis-Aktie mit einem Verlust von 14,01 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,76 USD. Im Vorjahr erhielten Novartis-Aktionäre 3,30 CHF je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Novartis-Aktie bei 99,00 CHF.

Am 29.10.2024 lud Novartis zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Das EPS belief sich auf 1,37 CHF gegenüber 0,75 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11,11 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10,41 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.04.2025 erfolgen. Schätzungsweise am 04.02.2026 dürfte Novartis die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Novartis ein EPS in Höhe von 7,54 USD in den Büchern stehen haben wird.

