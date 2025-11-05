Novavax Aktie News: Novavax tendiert am Abend fester

Kurs der Novavax

Die Aktie von Novavax zählt am Mittwochabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Novavax-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 3,3 Prozent auf 7,76 USD.

Die Novavax-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,3 Prozent auf 7,76 USD. Den Tageshöchststand markierte die Novavax-Aktie bei 7,83 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 7,54 USD. Bisher wurden heute 473.481 Novavax-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.01.2025 bei 11,50 USD. Gewinne von 48,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 11.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,02 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,33 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Novavax-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Novavax-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 06.08.2025 legte Novavax die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,62 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,99 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 239,24 Mio. USD – das entspricht einem Minus von 42,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 415,48 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 06.11.2025 erwartet.

Experten taxieren den Novavax-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,04 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novavax-Aktie

Novavax-Aktie: Novavax - Der lange Weg zum Erfolg

Nach erstem Vogelgrippe-Todesfall in den USA: Impf-Titel wie Moderna, Novavax und Co. nach starken Gewinnen tiefer

Novavax-Aktie legt trotzdem zu: Novavax enttäuscht mit Umsatzrückgang und Prognosesenkung