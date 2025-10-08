Novavax Aktie News: Novavax legt am Mittwochnachmittag zu

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Novavax. Das Papier von Novavax legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 3,7 Prozent auf 9,56 USD.

Das Papier von Novavax legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 3,7 Prozent auf 9,56 USD. Bei 9,58 USD erreichte die Novavax-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 9,27 USD. Zuletzt wechselten 146.532 Novavax-Aktien den Besitzer.

Bei 13,61 USD markierte der Titel am 09.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 42,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 5,02 USD fiel das Papier am 11.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 47,54 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Novavax-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 06.08.2025 lud Novavax zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,62 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Novavax 0,99 USD je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 239,24 Mio. USD – das entspricht einem Abschlag von 42,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 415,48 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Novavax am 05.11.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,49 USD je Novavax-Aktie.

