DAX24.597 +0,9%Est505.650 +0,6%MSCI World4.351 +0,5%Top 10 Crypto17,27 +1,2%Nas23.027 +1,1%Bitcoin106.279 +1,9%Euro1,1626 -0,3%Öl66,14 +0,6%Gold4.041 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 BMW 519000 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Diginex A40PU6 NEL ASA A0B733 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit neuem Rekordschlussstand -- Wall Street freundlich -- Goldpreis erstmals über 4.000 US-Dollar -- Ottobock, Airbus, Red Cat, DroneShield, PayPal, Plug Power, Diginex, BMW im Fokus
Top News
Sicherer Hafen oder heiße Spekulation: Wohin steuert der Goldpreis? Sicherer Hafen oder heiße Spekulation: Wohin steuert der Goldpreis?
Ausblick: Delta Air Lines veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal Ausblick: Delta Air Lines veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Smartes Banking mit der C24 Bank: Mehr sparen - mehr investieren
Aktie im Fokus

Novavax Aktie News: Novavax macht am Mittwochabend Boden gut

08.10.25 20:24 Uhr
Novavax Aktie News: Novavax macht am Mittwochabend Boden gut

Die Aktie von Novavax zählt am Mittwochabend zu den Gewinnern des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Novavax-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Novavax Inc.
8,08 EUR 0,32 EUR 4,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,5 Prozent auf 9,27 USD zu. Kurzfristig markierte die Novavax-Aktie bei 9,60 USD ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 9,27 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 494.621 Novavax-Aktien umgesetzt.

Am 09.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 13,61 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Novavax-Aktie mit einem Kursplus von 46,82 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,02 USD. Dieser Wert wurde am 11.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novavax-Aktie mit einem Verlust von 45,90 Prozent wieder erreichen.

Novavax-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novavax am 06.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,62 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,99 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 239,24 Mio. USD – das entspricht einem Minus von 42,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 415,48 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Am 05.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Novavax veröffentlicht werden.

Experten taxieren den Novavax-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,49 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novavax-Aktie

Novavax-Aktie: Novavax - Der lange Weg zum Erfolg

Nach erstem Vogelgrippe-Todesfall in den USA: Impf-Titel wie Moderna, Novavax und Co. nach starken Gewinnen tiefer

Novavax-Aktie legt trotzdem zu: Novavax enttäuscht mit Umsatzrückgang und Prognosesenkung

In eigener Sache

Übrigens: Novavax und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Novavax

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novavax

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Novavax Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Novavax Inc.

DatumRatingAnalyst
14.08.2019Novavax BuyH.C. Wainwright & Co.
11.12.2018Novavax OutperformOppenheimer & Co. Inc.
29.03.2018Novavax BuySeaport Global Securities
05.01.2018Novavax BuyB. Riley FBR, Inc.
20.09.2016Novavax NeutralChardan Capital Markets
DatumRatingAnalyst
14.08.2019Novavax BuyH.C. Wainwright & Co.
11.12.2018Novavax OutperformOppenheimer & Co. Inc.
29.03.2018Novavax BuySeaport Global Securities
05.01.2018Novavax BuyB. Riley FBR, Inc.
16.09.2016Novavax OutperformFBR & Co.
DatumRatingAnalyst
20.09.2016Novavax NeutralChardan Capital Markets
16.09.2016Novavax NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
04.04.2016Novavax NeutralChardan Capital Markets
02.09.2009Novavax perform Oppenheimer & Co. Inc.
21.10.2005Update Novavax Inc.: Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
16.03.2005Update Novavax Inc.: UnderperformRBC Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Novavax Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen