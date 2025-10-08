Novavax Aktie News: Novavax macht am Mittwochabend Boden gut

Aktie im Fokus

Die Aktie von Novavax zählt am Mittwochabend zu den Gewinnern des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Novavax-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,5 Prozent auf 9,27 USD zu. Kurzfristig markierte die Novavax-Aktie bei 9,60 USD ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 9,27 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 494.621 Novavax-Aktien umgesetzt.

Am 09.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 13,61 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Novavax-Aktie mit einem Kursplus von 46,82 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,02 USD. Dieser Wert wurde am 11.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novavax-Aktie mit einem Verlust von 45,90 Prozent wieder erreichen.

Novavax-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novavax am 06.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,62 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,99 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 239,24 Mio. USD – das entspricht einem Minus von 42,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 415,48 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Am 05.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Novavax veröffentlicht werden.

Experten taxieren den Novavax-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,49 USD je Aktie.

