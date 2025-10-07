Novavax Aktie News: Novavax am Dienstagabend mit Einbußen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Novavax gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Novavax-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 9,05 USD.

Das Papier von Novavax befand sich um 20:08 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,3 Prozent auf 9,05 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Novavax-Aktie bis auf 8,95 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 9,09 USD. Von der Novavax-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 487.754 Stück gehandelt.

Am 08.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 13,75 USD. Mit einem Zuwachs von 51,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 11.04.2025 auf bis zu 5,02 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 44,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Novavax am 06.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,62 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,99 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 42,42 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 239,24 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 415,48 Mio. USD US-Dollar umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Novavax am 05.11.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Novavax-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,49 USD fest.

