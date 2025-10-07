Novavax Aktie News: Novavax am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Novavax gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 9,02 USD.

Die Novavax-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 0,7 Prozent auf 9,02 USD nach. In der Spitze büßte die Novavax-Aktie bis auf 8,99 USD ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 9,09 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 214.993 Novavax-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 13,75 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.10.2024). Der derzeitige Kurs der Novavax-Aktie liegt somit 34,40 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 5,02 USD erreichte der Anteilsschein am 11.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 44,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Novavax-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novavax am 06.08.2025. Es stand ein EPS von 0,62 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Novavax noch ein Gewinn pro Aktie von 0,99 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 239,24 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 42,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 415,48 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Am 05.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Novavax veröffentlicht werden.

Den erwarteten Gewinn je Novavax-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,49 USD fest.

