Fokus auf Aktienkurs

Novavax Aktie News: Novavax steigt am Nachmittag

13.10.25 16:08 Uhr
Novavax Aktie News: Novavax steigt am Nachmittag

Die Aktie von Novavax gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Novavax-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Novavax Inc.
7,28 EUR 0,15 EUR 2,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Novavax konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 8,37 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Novavax-Aktie bisher bei 8,48 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 8,43 USD. Zuletzt wechselten 123.261 Novavax-Aktien den Besitzer.

Am 15.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 13,33 USD an. Mit einem Zuwachs von 59,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.04.2025 bei 5,02 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Novavax-Aktie 66,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Novavax-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 06.08.2025 legte Novavax die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,62 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Novavax 0,99 USD je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 239,24 Mio. USD – eine Minderung von 42,42 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 415,48 Mio. USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2025 erfolgen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Novavax ein EPS in Höhe von 2,50 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novavax-Aktie

Novavax-Aktie: Novavax - Der lange Weg zum Erfolg

Nach erstem Vogelgrippe-Todesfall in den USA: Impf-Titel wie Moderna, Novavax und Co. nach starken Gewinnen tiefer

Novavax-Aktie legt trotzdem zu: Novavax enttäuscht mit Umsatzrückgang und Prognosesenkung

In eigener Sache

Analysen zu Novavax Inc.

DatumRatingAnalyst
14.08.2019Novavax BuyH.C. Wainwright & Co.
11.12.2018Novavax OutperformOppenheimer & Co. Inc.
29.03.2018Novavax BuySeaport Global Securities
05.01.2018Novavax BuyB. Riley FBR, Inc.
20.09.2016Novavax NeutralChardan Capital Markets
mehr Analysen