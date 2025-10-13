Novavax Aktie News: Novavax gewinnt am Abend

Notierung im Fokus

Die Aktie von Novavax gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Novavax-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 3,7 Prozent auf 8,64 USD.

Um 20:07 Uhr sprang die Novavax-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 3,7 Prozent auf 8,64 USD zu. Kurzfristig markierte die Novavax-Aktie bei 8,65 USD ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 8,43 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Novavax-Aktien beläuft sich auf 463.740 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,33 USD. Dieser Kurs wurde am 15.10.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 54,37 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 11.04.2025 Kursverluste bis auf 5,02 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Novavax-Aktie ist somit 41,92 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Novavax 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Novavax veröffentlichte am 06.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,62 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,99 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 42,42 Prozent auf 239,24 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 415,48 Mio. USD gelegen.

Novavax wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,50 USD je Novavax-Aktie.

