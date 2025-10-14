DAX24.232 -0,6%Est505.551 -0,3%MSCI World4.277 -0,2%Top 10 Crypto15,68 -1,7%Nas22.535 -0,7%Bitcoin97.123 -2,5%Euro1,1609 +0,3%Öl62,11 -2,0%Gold4.136 +0,6%
Zollstreit weiter im Blick: DAX schließt tiefer -- BioNTech darf CureVac übernehmen -- Goldpreis, Bitcoin, NVIDIA, Tesla, DroneShield, Plug Power, Alibaba, GM, Rheinmetall im Fokus
Kryptomarkt im Fokus: Bitcoin unter Druck - zeitweise unter 110.000 US-Dollar
Novavax im Fokus

Novavax Aktie News: Novavax präsentiert sich am Nachmittag fester

14.10.25 16:08 Uhr
Novavax Aktie News: Novavax präsentiert sich am Nachmittag fester

Die Aktie von Novavax gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Novavax-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 3,9 Prozent im Plus bei 8,96 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Novavax Inc.
7,54 EUR 0,14 EUR 1,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr stieg die Novavax-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 3,9 Prozent auf 8,96 USD. Im Tageshoch stieg die Novavax-Aktie bis auf 9,00 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 8,66 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 335.998 Novavax-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 15.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 13,33 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Novavax-Aktie somit 32,78 Prozent niedriger. Am 11.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 5,02 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Novavax-Aktie ist somit 44,03 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Novavax-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Novavax am 06.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,62 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,99 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 239,24 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 42,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 415,48 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Novavax am 05.11.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,50 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novavax-Aktie

In eigener Sache

Analysen zu Novavax Inc.

DatumRatingAnalyst
14.08.2019Novavax BuyH.C. Wainwright & Co.
11.12.2018Novavax OutperformOppenheimer & Co. Inc.
29.03.2018Novavax BuySeaport Global Securities
05.01.2018Novavax BuyB. Riley FBR, Inc.
20.09.2016Novavax NeutralChardan Capital Markets
DatumRatingAnalyst
14.08.2019Novavax BuyH.C. Wainwright & Co.
11.12.2018Novavax OutperformOppenheimer & Co. Inc.
29.03.2018Novavax BuySeaport Global Securities
05.01.2018Novavax BuyB. Riley FBR, Inc.
16.09.2016Novavax OutperformFBR & Co.
DatumRatingAnalyst
20.09.2016Novavax NeutralChardan Capital Markets
16.09.2016Novavax NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
04.04.2016Novavax NeutralChardan Capital Markets
02.09.2009Novavax perform Oppenheimer & Co. Inc.
21.10.2005Update Novavax Inc.: Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
16.03.2005Update Novavax Inc.: UnderperformRBC Capital Markets

