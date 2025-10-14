Novavax Aktie News: Novavax am Dienstagabend auf grünem Terrain

So entwickelt sich Novavax

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Novavax. Das Papier von Novavax konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,9 Prozent auf 8,87 USD.

Um 20:07 Uhr sprang die Novavax-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,9 Prozent auf 8,87 USD zu. In der Spitze legte die Novavax-Aktie bis auf 9,03 USD zu. Bei 8,66 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Novavax-Aktien beläuft sich auf 757.150 Stück.

Am 15.10.2024 markierte das Papier bei 13,33 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 50,28 Prozent über dem aktuellen Kurs der Novavax-Aktie. Am 11.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,02 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Novavax-Aktie 43,46 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten Novavax-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Novavax am 06.08.2025. Das EPS wurde auf 0,62 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,99 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 42,42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 239,24 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 415,48 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 05.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Novavax-Gewinn in Höhe von 2,50 USD je Aktie aus.

