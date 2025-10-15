Novavax Aktie News: Anleger greifen bei Novavax am Nachmittag zu

So entwickelt sich Novavax

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Novavax. Das Papier von Novavax legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,4 Prozent auf 9,02 USD.

Das Papier von Novavax konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,4 Prozent auf 9,02 USD. Im Tageshoch stieg die Novavax-Aktie bis auf 9,05 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 8,91 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 81.804 Novavax-Aktien umgesetzt.

Bei 12,85 USD markierte der Titel am 16.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Novavax-Aktie somit 29,84 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.04.2025 bei 5,02 USD. Derzeit notiert die Novavax-Aktie damit 79,76 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Novavax-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 06.08.2025 hat Novavax in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,62 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Novavax noch ein Gewinn pro Aktie von 0,99 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 239,24 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 42,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 415,48 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 05.11.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,50 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

