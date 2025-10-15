DAX24.181 -0,2%Est505.605 +1,0%MSCI World4.304 +0,6%Top 10 Crypto15,22 -1,2%Nas22.670 +0,7%Bitcoin95.491 -2,1%Euro1,1645 +0,3%Öl62,14 -0,2%Gold4.210 +1,6%
Novavax im Blick

Novavax Aktie News: Novavax am Mittwochabend mit positiven Vorzeichen

15.10.25 20:23 Uhr
Novavax Aktie News: Novavax am Mittwochabend mit positiven Vorzeichen

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von Novavax. Die Aktionäre schickten das Papier von Novavax nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 8,99 USD.

Um 20:07 Uhr sprang die Novavax-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 8,99 USD zu. Der Kurs der Novavax-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 9,33 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 8,91 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 546.702 Novavax-Aktien.

Bei 12,85 USD erreichte der Titel am 16.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 42,94 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,02 USD am 11.04.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 44,22 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Novavax-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Novavax-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 06.08.2025 äußerte sich Novavax zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,62 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,99 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 42,42 Prozent auf 239,24 Mio. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 415,48 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 05.11.2025 dürfte Novavax Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass Novavax im Jahr 2025 2,50 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

