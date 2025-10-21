Novavax Aktie News: Novavax am Dienstagabend mit Verlusten

Novavax im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Novavax. Die Novavax-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Minus bei 8,66 USD.

Die Novavax-Aktie musste um 20:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 8,66 USD abwärts. Bei 8,57 USD markierte die Novavax-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 8,71 USD. Bisher wurden heute 391.731 Novavax-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 11,50 USD erreichte der Titel am 08.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Novavax-Aktie ist somit 32,79 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 5,02 USD fiel das Papier am 11.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,09 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Novavax 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 06.08.2025 legte Novavax die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,62 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,99 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 239,24 Mio. USD – das entspricht einem Minus von 42,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 415,48 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 05.11.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Novavax einen Gewinn von 2,66 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

