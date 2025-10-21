DAX24.300 +0,2%Est505.681 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,37 -1,6%Nas22.962 -0,1%Bitcoin95.907 +0,9%Euro1,1606 -0,4%Öl60,79 -0,3%Gold4.128 -5,2%
Aktienentwicklung

Novavax Aktie News: Anleger schicken Novavax am Nachmittag auf rotes Terrain

21.10.25 16:08 Uhr
Novavax Aktie News: Anleger schicken Novavax am Nachmittag auf rotes Terrain

Die Aktie von Novavax gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Novavax nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 8,64 USD.

Um 15:53 Uhr fiel die Novavax-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 8,64 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte Novavax-Aktie bei 8,61 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 8,71 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Novavax-Aktien beläuft sich auf 87.047 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (11,50 USD) erklomm das Papier am 08.01.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 33,10 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Novavax-Aktie. Bei 5,02 USD erreichte der Anteilsschein am 11.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Novavax-Aktie liegt somit 72,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Novavax-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Novavax am 06.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,62 USD, nach 0,99 USD im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig standen 239,24 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von 42,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Novavax 415,48 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Novavax wird am 05.11.2025 gerechnet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,66 USD je Novavax-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Novavax und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock

Analysen zu Novavax Inc.

DatumRatingAnalyst
14.08.2019Novavax BuyH.C. Wainwright & Co.
11.12.2018Novavax OutperformOppenheimer & Co. Inc.
29.03.2018Novavax BuySeaport Global Securities
05.01.2018Novavax BuyB. Riley FBR, Inc.
20.09.2016Novavax NeutralChardan Capital Markets
