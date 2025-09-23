Novavax Aktie News: Novavax legt am Abend zu

Kurs der Novavax

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von Novavax. Zuletzt wies die Novavax-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 8,72 USD nach oben.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Novavax-Papiere um 20:07 Uhr 0,5 Prozent. In der Spitze legte die Novavax-Aktie bis auf 8,94 USD zu. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 8,68 USD. Von der Novavax-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 322.687 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 15,22 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.10.2024). Das 52-Wochen-Hoch liegt 74,58 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Novavax-Aktie. Am 11.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,02 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Novavax-Aktie ist somit 42,46 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Novavax-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novavax am 06.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,62 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,99 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 239,24 Mio. USD – das entspricht einem Minus von 42,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 415,48 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Novavax am 05.11.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,49 USD je Novavax-Aktie.

