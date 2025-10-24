Novavax Aktie News: Novavax am Abend im Aufwind
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Novavax. Im NASDAQ-Handel gewannen die Novavax-Papiere zuletzt 2,3 Prozent.
Um 20:03 Uhr wies die Novavax-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 8,55 USD nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Novavax-Aktie bisher bei 8,65 USD. Bei 8,59 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 327.156 Novavax-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 08.01.2025 auf bis zu 11,50 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Novavax-Aktie liegt somit 25,65 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 11.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 5,02 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Novavax-Aktie damit 70,49 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Novavax 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Am 06.08.2025 legte Novavax die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,62 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Novavax 0,99 USD je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat Novavax 239,24 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 42,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 415,48 Mio. USD umgesetzt worden.
Novavax dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 präsentieren.
Experten taxieren den Novavax-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,45 USD je Aktie.
