DAX24.240 +0,1%Est505.675 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,87 +0,6%Nas23.245 +1,3%Bitcoin95.134 +0,4%Euro1,1627 +0,1%Öl66,00 +0,1%Gold4.113 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA D-Wave Quantum A3DSV9 Intel 855681 SAP 716460 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit im Blick: DAX geht im Plus ins Wochenende -- US-Börsen legen zu -- Intel: Starke Zahlen -- HENSOLDT: Höhere Ziele -- Lufthansa, DroneShield, SuperMicro, TKMS, Beyond Meat, Dow im Fokus
Top News
Wilde Ausschläge bei der Beyond Meat-Aktie setzen sich fort - Analysten warnen vor Kauf Wilde Ausschläge bei der Beyond Meat-Aktie setzen sich fort - Analysten warnen vor Kauf
Rohstoffkurse am Abend Rohstoffkurse am Abend
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF - Jetzt informieren!
Aktienentwicklung

Novavax Aktie News: Novavax am Abend im Aufwind

24.10.25 20:23 Uhr
Novavax Aktie News: Novavax am Abend im Aufwind

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Novavax. Im NASDAQ-Handel gewannen die Novavax-Papiere zuletzt 2,3 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Novavax Inc.
7,24 EUR 0,12 EUR 1,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:03 Uhr wies die Novavax-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 8,55 USD nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Novavax-Aktie bisher bei 8,65 USD. Bei 8,59 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 327.156 Novavax-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 08.01.2025 auf bis zu 11,50 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Novavax-Aktie liegt somit 25,65 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 11.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 5,02 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Novavax-Aktie damit 70,49 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Novavax 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 06.08.2025 legte Novavax die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,62 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Novavax 0,99 USD je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat Novavax 239,24 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 42,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 415,48 Mio. USD umgesetzt worden.

Novavax dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Novavax-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,45 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novavax-Aktie

Novavax-Aktie: Novavax - Der lange Weg zum Erfolg

Nach erstem Vogelgrippe-Todesfall in den USA: Impf-Titel wie Moderna, Novavax und Co. nach starken Gewinnen tiefer

Novavax-Aktie legt trotzdem zu: Novavax enttäuscht mit Umsatzrückgang und Prognosesenkung

In eigener Sache

Übrigens: Novavax und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Novavax

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novavax

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu Novavax Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Novavax Inc.

DatumRatingAnalyst
14.08.2019Novavax BuyH.C. Wainwright & Co.
11.12.2018Novavax OutperformOppenheimer & Co. Inc.
29.03.2018Novavax BuySeaport Global Securities
05.01.2018Novavax BuyB. Riley FBR, Inc.
20.09.2016Novavax NeutralChardan Capital Markets
DatumRatingAnalyst
14.08.2019Novavax BuyH.C. Wainwright & Co.
11.12.2018Novavax OutperformOppenheimer & Co. Inc.
29.03.2018Novavax BuySeaport Global Securities
05.01.2018Novavax BuyB. Riley FBR, Inc.
16.09.2016Novavax OutperformFBR & Co.
DatumRatingAnalyst
20.09.2016Novavax NeutralChardan Capital Markets
16.09.2016Novavax NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
04.04.2016Novavax NeutralChardan Capital Markets
02.09.2009Novavax perform Oppenheimer & Co. Inc.
21.10.2005Update Novavax Inc.: Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
16.03.2005Update Novavax Inc.: UnderperformRBC Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Novavax Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen