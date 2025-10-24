DAX24.244 +0,2%Est505.673 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,88 -2,1%Nas23.213 +1,2%Bitcoin94.743 ±0,0%Euro1,1624 ±0,0%Öl66,63 +1,0%Gold4.129 +0,1%
Aktienentwicklung

Novavax Aktie News: Novavax am Nachmittag fester

24.10.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Novavax zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Novavax zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 2,6 Prozent auf 8,58 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Novavax Inc.
7,24 EUR 0,12 EUR 1,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Novavax legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,6 Prozent auf 8,58 USD. Bei 8,65 USD markierte die Novavax-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 8,59 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 167.785 Novavax-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (11,50 USD) erklomm das Papier am 08.01.2025. Der derzeitige Kurs der Novavax-Aktie liegt somit 25,39 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.04.2025 bei 5,02 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 41,55 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Novavax-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Novavax ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,62 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,99 USD je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 42,42 Prozent auf 239,24 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 415,48 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 05.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Novavax veröffentlicht werden.

Den erwarteten Gewinn je Novavax-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,45 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novavax-Aktie

Novavax-Aktie: Novavax - Der lange Weg zum Erfolg

Nach erstem Vogelgrippe-Todesfall in den USA: Impf-Titel wie Moderna, Novavax und Co. nach starken Gewinnen tiefer

Novavax-Aktie legt trotzdem zu: Novavax enttäuscht mit Umsatzrückgang und Prognosesenkung

In eigener Sache

Nachrichten zu Novavax Inc.

Analysen zu Novavax Inc.

DatumRatingAnalyst
14.08.2019Novavax BuyH.C. Wainwright & Co.
11.12.2018Novavax OutperformOppenheimer & Co. Inc.
29.03.2018Novavax BuySeaport Global Securities
05.01.2018Novavax BuyB. Riley FBR, Inc.
20.09.2016Novavax NeutralChardan Capital Markets
16.03.2005Update Novavax Inc.: UnderperformRBC Capital Markets

