Novavax Aktie News: Novavax tendiert am Abend auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Novavax. Zuletzt fiel die Novavax-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,9 Prozent auf 8,30 USD ab.

Um 20:03 Uhr ging es für die Novavax-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,9 Prozent auf 8,30 USD. In der Spitze büßte die Novavax-Aktie bis auf 8,24 USD ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 8,52 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 357.269 Novavax-Aktien.

Bei 11,50 USD erreichte der Titel am 08.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Novavax-Aktie somit 27,83 Prozent niedriger. Am 11.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,02 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,58 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Novavax-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 06.08.2025 hat Novavax die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,62 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Novavax 0,99 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 42,42 Prozent auf 239,24 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte Novavax 415,48 Mio. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Novavax am 05.11.2025 vorlegen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Novavax-Gewinn in Höhe von 2,56 USD je Aktie aus.

