Novavax Aktie News: Novavax tendiert am Montagnachmittag auf rotem Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Novavax. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 2,0 Prozent auf 7,68 USD.
Die Novavax-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr um 2,0 Prozent auf 7,68 USD ab. Im Tief verlor die Novavax-Aktie bis auf 7,59 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,84 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 278.438 Novavax-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 15,22 USD erreichte der Titel am 03.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Novavax-Aktie damit 49,52 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 11.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,02 USD ab. Mit Abgaben von 34,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Novavax-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.
Am 06.08.2025 legte Novavax die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,62 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,99 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 239,24 Mio. USD – das entspricht einem Minus von 42,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 415,48 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.
Am 05.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Novavax veröffentlicht werden.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,43 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
