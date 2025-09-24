Novavax Aktie News: Anleger schicken Novavax am Donnerstagnachmittag auf rotes Terrain

Novavax im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Novavax. Zuletzt ging es für die Novavax-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 3,6 Prozent auf 8,33 USD.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 3,6 Prozent auf 8,33 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Novavax-Aktie bis auf 8,23 USD. Bei 8,48 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via NASDAQ 122.773 Novavax-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 15,22 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 82,76 Prozent über dem aktuellen Kurs der Novavax-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 11.04.2025 Kursverluste bis auf 5,02 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 39,76 Prozent würde die Novavax-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Novavax-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 06.08.2025 hat Novavax die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,62 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Novavax ein EPS von 0,99 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 239,24 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 42,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 415,48 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Novavax wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Novavax einen Gewinn von 2,49 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novavax-Aktie

