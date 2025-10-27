Novavax Aktie News: Novavax macht am Abend Boden gut

Novavax im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Novavax. Zuletzt ging es für das Novavax-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 8,68 USD.

Die Novavax-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 1,8 Prozent auf 8,68 USD. Bei 8,75 USD markierte die Novavax-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 8,60 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 323.099 Novavax-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.01.2025 bei 11,50 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Novavax-Aktie 32,56 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 11.04.2025 Kursverluste bis auf 5,02 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 42,19 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Novavax-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,62 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,99 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Novavax im vergangenen Quartal 239,24 Mio. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 42,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Novavax 415,48 Mio. USD umsetzen können.

Am 05.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Novavax veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,43 USD je Aktie in den Novavax-Büchern.

Redaktion finanzen.net

