Novavax Aktie News: Novavax zeigt sich am Montagnachmittag gestärkt
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Novavax. Das Papier von Novavax legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 8,56 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von Novavax nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,4 Prozent auf 8,56 USD. Den Tageshöchststand markierte die Novavax-Aktie bei 8,75 USD. Bei 8,60 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 166.392 Novavax-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (11,50 USD) erklomm das Papier am 08.01.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 34,42 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Novavax-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.04.2025 bei 5,02 USD. Mit einem Kursverlust von 41,38 Prozent würde die Novavax-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Novavax-Aktie.
Novavax ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,62 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,99 USD je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 239,24 Mio. USD – eine Minderung von 42,42 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 415,48 Mio. USD eingefahren.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 05.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Novavax-Gewinn in Höhe von 2,43 USD je Aktie aus.
Novavax-Aktie: Novavax - Der lange Weg zum Erfolg
Nach erstem Vogelgrippe-Todesfall in den USA: Impf-Titel wie Moderna, Novavax und Co. nach starken Gewinnen tiefer
Novavax-Aktie legt trotzdem zu: Novavax enttäuscht mit Umsatzrückgang und Prognosesenkung
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2019
|Novavax Buy
|H.C. Wainwright & Co.
|11.12.2018
|Novavax Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|29.03.2018
|Novavax Buy
|Seaport Global Securities
|05.01.2018
|Novavax Buy
|B. Riley FBR, Inc.
|20.09.2016
|Novavax Neutral
|Chardan Capital Markets
