Novavax Aktie News: Novavax am Abend im Minus

Die Aktie von Novavax gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Novavax-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Minus bei 7,45 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Novavax nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:06 Uhr 1,7 Prozent auf 7,45 USD. Die Novavax-Aktie gab in der Spitze bis auf 7,43 USD nach. Bei 7,74 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 622.231 Novavax-Aktien umgesetzt.

Bei 15,22 USD erreichte der Titel am 03.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 104,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.04.2025 (5,02 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,68 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Am 06.08.2025 äußerte sich Novavax zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,62 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,99 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 42,42 Prozent auf 239,24 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte Novavax 415,48 Mio. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 05.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Novavax einen Gewinn von 2,43 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

