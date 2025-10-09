Novavax Aktie News: Novavax am Donnerstagabend billiger

So bewegt sich Novavax

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Novavax. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 3,1 Prozent auf 8,63 USD.

Um 20:07 Uhr fiel die Novavax-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 3,1 Prozent auf 8,63 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Novavax-Aktie bisher bei 8,63 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 8,92 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 508.403 Novavax-Aktien.

Am 10.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 13,35 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 54,78 Prozent. Bei 5,02 USD fiel das Papier am 11.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 41,86 Prozent würde die Novavax-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten Novavax-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Novavax am 06.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,62 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,99 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Novavax 239,24 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 42,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 415,48 Mio. USD umgesetzt worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Novavax wird am 05.11.2025 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Novavax einen Gewinn von 2,49 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novavax-Aktie

Novavax-Aktie: Novavax - Der lange Weg zum Erfolg

Nach erstem Vogelgrippe-Todesfall in den USA: Impf-Titel wie Moderna, Novavax und Co. nach starken Gewinnen tiefer

Novavax-Aktie legt trotzdem zu: Novavax enttäuscht mit Umsatzrückgang und Prognosesenkung