Novavax Aktie News: Novavax am Nachmittag im Minus

Die Aktie von Novavax gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Novavax-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 8,57 USD.

Das Papier von Novavax gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 8,57 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Novavax-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 8,51 USD aus. Bei 8,61 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 96.352 Novavax-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.10.2024 bei 13,33 USD. Der derzeitige Kurs der Novavax-Aktie liegt somit 35,71 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,02 USD am 11.04.2025. Der derzeitige Kurs der Novavax-Aktie liegt somit 70,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Novavax 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 06.08.2025 hat Novavax in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,62 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,99 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 239,24 Mio. USD – das entspricht einem Minus von 42,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 415,48 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Am 05.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,49 USD je Novavax-Aktie.

