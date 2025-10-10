Novavax Aktie News: Novavax gibt am Abend nach
Die Aktie von Novavax gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die Novavax-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,6 Prozent auf 8,37 USD.
Die Novavax-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 8,37 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der Novavax-Aktie ging bis auf 8,25 USD. Mit einem Wert von 8,61 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 562.947 Novavax-Aktien umgesetzt.
Am 15.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 13,33 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 59,35 Prozent. Am 11.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,02 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 40,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.
Am 06.08.2025 hat Novavax in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,62 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,99 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 239,24 Mio. USD – das entspricht einem Abschlag von 42,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 415,48 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Voraussichtlich am 05.11.2025 dürfte Novavax Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,49 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2019
|Novavax Buy
|H.C. Wainwright & Co.
|11.12.2018
|Novavax Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|29.03.2018
|Novavax Buy
|Seaport Global Securities
|05.01.2018
|Novavax Buy
|B. Riley FBR, Inc.
|20.09.2016
|Novavax Neutral
|Chardan Capital Markets
|14.08.2019
|Novavax Buy
|H.C. Wainwright & Co.
|11.12.2018
|Novavax Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|29.03.2018
|Novavax Buy
|Seaport Global Securities
|05.01.2018
|Novavax Buy
|B. Riley FBR, Inc.
|16.09.2016
|Novavax Outperform
|FBR & Co.
|20.09.2016
|Novavax Neutral
|Chardan Capital Markets
|16.09.2016
|Novavax Neutral
|Wedbush Morgan Securities Inc.
|04.04.2016
|Novavax Neutral
|Chardan Capital Markets
|02.09.2009
|Novavax perform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|21.10.2005
|Update Novavax Inc.: Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.03.2005
|Update Novavax Inc.: Underperform
|RBC Capital Markets
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Novavax Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen