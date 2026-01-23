DAX24.901 +0,2%Est505.948 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,77 -1,4%Nas23.501 +0,3%Bitcoin73.876 +1,2%Euro1,1866 -0,2%Öl65,95 -0,5%Gold5.071 +1,8%
CSG mit Mega-IPO -- Intel, Microsoft, Lufthansa, Plug Power, VW, DroneShield, Rüstungsaktien, Alibaba, Novo Nordisk im Fokus
Nuvama Wealth Management präsentierte Quartalsergebnisse

26.01.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Nuvama Wealth Management Limited Registered Shs
1.333,50 INR -48,80 INR -3,53%
Charts|News|Analysen

Nuvama Wealth Management hat am 23.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Nuvama Wealth Management hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 14,02 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 14,08 INR je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11,06 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,86 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nuvama Wealth Management einen Umsatz von 10,35 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.net

