NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA verteuert sich am Donnerstagnachmittag kräftig

Die NVIDIA-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:22 Uhr in Grün und gewann 5,3 Prozent auf 161,92 EUR. Bei 163,52 EUR erreichte die NVIDIA-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 162,30 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 22.182 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Am 01.12.2021 erreichte der Anteilsschein mit 295,95 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 45,29 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.10.2022 bei 112,32 EUR. Derzeit notiert die NVIDIA-Aktie damit 44,16 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die NVIDIA-Aktie bei 205,00 USD.

Am 16.11.2022 legte NVIDIA die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.10.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,58 USD. Im Vorjahresviertel hatte NVIDIA 1,17 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5.931,00 USD – eine Minderung von 16,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 7.103,00 USD eingefahren.

Am 16.02.2023 dürfte die Q4 2023-Bilanz von NVIDIA veröffentlicht werden.

Experten taxieren den NVIDIA-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,28 USD je Aktie.

