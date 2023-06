NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA verteuert sich am Vormittag

Aktien in diesem Artikel NVIDIA 375,00 EUR

Im Tradegate-Handel gewannen die NVIDIA-Papiere um 09:21 Uhr 1,1 Prozent. Die NVIDIA-Aktie legte bis auf 374,45 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 371,00 EUR. Zuletzt wechselten 14.796 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Bei 390,05 EUR markierte der Titel am 30.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die NVIDIA-Aktie mit einem Kursplus von 4,45 Prozent wieder erreichen. Bei 112,10 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 69,98 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 444,17 USD für die NVIDIA-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.04.2023 abgelaufenen Quartal legte NVIDIA am 24.05.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,09 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,36 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 13,22 Prozent auf 7.192,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 8.288,00 USD gelegen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte NVIDIA am 16.11.2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 7,24 USD je Aktie in den NVIDIA-Büchern.

