NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Mittag im Minusbereich

Um 12:03 Uhr rutschte die NVIDIA-Aktie in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,5 Prozent auf 389,67 USD ab. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 31.799 NVIDIA-Aktien.

Bei 419,38 USD markierte der Titel am 31.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,62 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 108,13 USD. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der NVIDIA-Aktie ist somit 72,25 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 444,17 USD.

NVIDIA ließ sich am 24.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.04.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,09 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.192,00 USD – das entspricht einem Minus von 13,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.288,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die NVIDIA-Bilanz für Q3 2024 wird am 16.11.2023 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je NVIDIA-Aktie in Höhe von 7,40 USD im Jahr 2024 aus.

