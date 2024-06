NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA verliert am Freitagnachmittag

So bewegt sich NVIDIA

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von NVIDIA. Die NVIDIA-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 1,0 Prozent auf 1.197,32 USD ab.

Die NVIDIA-Aktie musste um 15:51 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 1.197,32 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die NVIDIA-Aktie bis auf 1.180,23 USD. Bei 1.197,87 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.868.286 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1.255,82 USD erreichte der Titel am 06.06.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der NVIDIA-Aktie ist somit 4,89 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.06.2023 bei 375,06 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 68,68 Prozent könnte die NVIDIA-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,160 USD an NVIDIA-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,299 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 1.195,00 USD.

NVIDIA gewährte am 22.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.04.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 6,04 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,83 USD je Aktie erzielt worden. NVIDIA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 26,04 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 262,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,19 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.08.2024 erfolgen.

Experten taxieren den NVIDIA-Gewinn für das Jahr 2025 auf 26,99 USD je Aktie.

