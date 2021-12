NVIDIA Aktie News: NVIDIA tiefer

Das Papier von NVIDIA gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,2 Prozent auf 271,25 EUR abwärts. In der Spitze büßte die NVIDIA-Aktie bis auf 269,95 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 270,65 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.577 NVIDIA-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 307,55 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.03.2021 bei 98,13 EUR.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 360,00 USD. Experten taxieren den NVIDIA-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,15 USD je Aktie.

Die NVIDIA Corporation ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden. Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. Wichtige Partner des Unternehmens sind unter anderem Apple, Compaq, Dell, Fujitsu-Siemens, Gateway, HP, IBM, Packard Bell und Sony.

