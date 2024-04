NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Nachmittag billiger

Aktie im Fokus

Die Aktie von NVIDIA gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von NVIDIA nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 894,81 USD.

Die NVIDIA-Aktie notierte um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 894,81 USD. Zwischenzeitlich weitete die NVIDIA-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 888,37 USD aus. Bei 896,97 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Der Tagesumsatz der NVIDIA-Aktie belief sich zuletzt auf 1.386.349 Aktien.

Am 09.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 973,85 USD an. Gewinne von 8,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 15.04.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 262,20 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die NVIDIA-Aktie damit 241,27 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,178 USD. Im Vorjahr erhielten NVIDIA-Aktionäre 0,160 USD je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 797,50 USD.

Am 21.02.2024 hat NVIDIA in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.01.2024 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5,16 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,88 USD je Aktie erzielt worden. NVIDIA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22.103,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 265,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6.051,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 22.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der NVIDIA-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 21.05.2025.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 25,12 USD je NVIDIA-Aktie belaufen.

