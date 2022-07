NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Dienstagvormittag mit Abschlägen

Das Papier von NVIDIA befand sich um 12.07.2022 09:22:00 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 149,62 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die NVIDIA-Aktie bisher bei 149,20 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 149,20 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 609 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.11.2021 bei 307,55 EUR. 51,35 Prozent Plus fehlen der NVIDIA-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 136,80 EUR fiel das Papier am 04.07.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NVIDIA-Aktie 9,37 Prozent sinken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 360,00 USD.

Am 25.05.2022 hat NVIDIA in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2022 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 1,36 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NVIDIA 0,92 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 8.288,00 USD gegenüber 5.661,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

NVIDIA wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 24.08.2022 vorlegen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass NVIDIA ein EPS in Höhe von 5,41 USD in den Büchern stehen haben wird.

