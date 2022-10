NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA tendiert am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

Die NVIDIA-Aktie gab im XETRA-Handel um 04:22 Uhr um 2,8 Prozent auf 115,26 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der NVIDIA-Aktie ging bis auf 112,32 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 118,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 27.458 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Am 22.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 307,55 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 62,52 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 13.10.2022 auf bis zu 112,32 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 2,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 282,50 USD je NVIDIA-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.07.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte NVIDIA am 24.08.2022. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,51 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,04 USD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 6.704,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte NVIDIA 6.507,00 USD umgesetzt.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.11.2022 veröffentlicht.

Den erwarteten Gewinn je NVIDIA-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 3,41 USD fest.

Redaktion finanzen.net

