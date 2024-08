NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von NVIDIA

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von NVIDIA. Die NVIDIA-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 115,11 USD abwärts.

Die NVIDIA-Aktie musste um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 115,11 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die NVIDIA-Aktie bisher bei 114,26 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 118,48 USD. Bisher wurden via NASDAQ 17.057.514 NVIDIA-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.06.2024 bei 140,76 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NVIDIA-Aktie 22,28 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.11.2023 bei 39,24 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 65,92 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,020 USD an NVIDIA-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,031 USD. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 767,50 USD.

Am 22.05.2024 hat NVIDIA die Kennzahlen zum am 30.04.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,60 USD. Im Vorjahresviertel hatte NVIDIA 0,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 26,04 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 262,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,19 Mrd. USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 28.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem NVIDIA-Gewinn in Höhe von 2,71 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

