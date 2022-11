NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger greifen bei NVIDIA am Vormittag zu

Um 09:22 Uhr stieg die NVIDIA-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,5 Prozent auf 156,84 EUR. Die NVIDIA-Aktie zog in der Spitze bis auf 157,26 EUR an. Bei 156,92 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten NVIDIA-Aktien beläuft sich auf 244 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.11.2021 bei 307,55 EUR. Gewinne von 49,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 13.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 112,32 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,64 Prozent.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 282,50 USD.

Die Bilanz zum am 31.07.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NVIDIA am 24.08.2022. Das EPS wurde auf 0,51 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,04 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 6.704,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte NVIDIA 6.507,00 USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte NVIDIA am 16.11.2022 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von NVIDIA rechnen Experten am 16.11.2023.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem NVIDIA-Gewinn in Höhe von 3,35 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

Kurz vor NVIDIA-Bilanzvorlage: ARK-CEO Cathie Wood trennt sich im großen Stil von NVIDIA-Aktien

Meta-Aktie, Amazon-Aktie & Co. unter Druck: Gehört das rasante Wachstum von "Big Tech" endgültig der Vergangenheit an?

Erste Schätzungen: NVIDIA gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ausgewählte Hebelprodukte auf NVIDIA Corp. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA Corp. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA Corp.

Bildquellen: michelmond / Shutterstock.com