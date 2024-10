NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Nachmittag mit roter Tendenz

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von NVIDIA gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die NVIDIA-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 135,85 USD abwärts.

Die NVIDIA-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 1,6 Prozent im Minus bei 135,85 USD. Bei 135,69 USD markierte die NVIDIA-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 137,88 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 10.310.975 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.06.2024 bei 140,76 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,61 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 01.11.2023 auf bis zu 39,24 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 71,12 Prozent.

NVIDIA-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,020 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,045 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 404,38 USD an.

NVIDIA ließ sich am 28.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,68 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,25 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 122,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 30,04 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13,51 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 14.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,84 USD je NVIDIA-Aktie belaufen.

