NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Nachmittag kaum bewegt

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von NVIDIA. Die NVIDIA-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt bei 115,61 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Zum Vortag unverändert notierte die NVIDIA-Aktie um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel bei 115,61 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die NVIDIA-Aktie bei 116,35 USD. Im Tief verlor die NVIDIA-Aktie bis auf 114,61 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 115,97 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 4.356.396 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 140,76 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.06.2024). Derzeit notiert die NVIDIA-Aktie damit 17,87 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 01.11.2023 auf bis zu 39,24 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der NVIDIA-Aktie ist somit 66,06 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,020 USD an NVIDIA-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,038 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die NVIDIA-Aktie bei 402,50 USD.

Die Bilanz zum am 31.07.2024 abgelaufenen Quartal legte NVIDIA am 28.08.2024 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,68 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,25 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NVIDIA in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 122,40 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 30,04 Mrd. USD im Vergleich zu 13,51 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte NVIDIA am 14.11.2024 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,83 USD je Aktie in den NVIDIA-Büchern.

