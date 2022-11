NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA tendiert am Nachmittag tiefer

Die NVIDIA-Aktie musste um 04:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,8 Prozent auf 149,48 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte NVIDIA-Aktie bei 149,32 EUR. Bei 152,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 12.686 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Bei 307,55 EUR markierte der Titel am 22.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 51,40 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.10.2022 (112,32 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NVIDIA-Aktie derzeit noch 33,08 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 282,50 USD.

Am 16.11.2022 äußerte sich NVIDIA zu den Kennzahlen des am 31.10.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,58 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 8,85 Prozent auf 5.931,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 6.507,00 USD gelegen.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte NVIDIA am 16.02.2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je NVIDIA-Aktie in Höhe von 3,29 USD im Jahr 2023 aus.

