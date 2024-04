NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA verbilligt sich am Freitagnachmittag

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von NVIDIA. Zuletzt ging es für die NVIDIA-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 837,00 USD.

Die NVIDIA-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr um 1,1 Prozent auf 837,00 USD nach. Die NVIDIA-Aktie sank bis auf 830,36 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 831,11 USD. Von der NVIDIA-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.927.158 Stück gehandelt.

Am 09.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 973,85 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NVIDIA-Aktie 16,35 Prozent zulegen. Am 26.04.2023 gab der Anteilsschein bis auf 262,25 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 68,67 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 0,160 USD an NVIDIA-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,170 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 797,50 USD für die NVIDIA-Aktie aus.

Am 21.02.2024 hat NVIDIA in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.01.2024 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 5,16 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei NVIDIA noch ein Gewinn pro Aktie von 0,88 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 22.103,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 265,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.051,00 USD in den Büchern standen.

NVIDIA wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 22.05.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können NVIDIA-Anleger Experten zufolge am 21.05.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 25,19 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

