NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Nachmittag mit Aufschlag

Die Aktie von NVIDIA gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die NVIDIA-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 3,7 Prozent auf 117,54 USD.

Um 15:53 Uhr wies die NVIDIA-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 3,7 Prozent auf 117,54 USD nach oben. Im Tageshoch stieg die NVIDIA-Aktie bis auf 119,18 USD. Bei 117,31 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 11.194.971 NVIDIA-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 140,76 USD erreichte der Titel am 21.06.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,75 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der NVIDIA-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.11.2023 bei 39,24 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 66,62 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,020 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,038 USD. Analysten bewerten die NVIDIA-Aktie im Durchschnitt mit 402,50 USD.

NVIDIA gewährte am 28.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,68 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,25 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NVIDIA in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 122,40 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 30,04 Mrd. USD im Vergleich zu 13,51 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Am 14.11.2024 dürfte die Q3 2025-Bilanz von NVIDIA veröffentlicht werden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,83 USD je Aktie belaufen.

