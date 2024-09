NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Kursverlauf

Die Aktie von NVIDIA gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die NVIDIA-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 118,00 USD.

Um 15:53 Uhr wies die NVIDIA-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 118,00 USD nach oben. Der Kurs der NVIDIA-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 118,62 USD zu. Mit einem Wert von 117,06 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 21.831.221 NVIDIA-Aktien.

Am 21.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 140,76 USD an. Der aktuelle Kurs der NVIDIA-Aktie ist somit 19,29 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 39,24 USD. Dieser Wert wurde am 01.11.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NVIDIA-Aktie 66,75 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,038 USD. Im Vorjahr erhielten NVIDIA-Aktionäre 0,020 USD je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 402,50 USD aus.

NVIDIA ließ sich am 28.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,68 USD. Im letzten Jahr hatte NVIDIA einen Gewinn von 0,25 USD je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat NVIDIA 30,04 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 122,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13,51 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte NVIDIA am 14.11.2024 präsentieren.

Experten taxieren den NVIDIA-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,83 USD je Aktie.



