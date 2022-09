NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Freitagmittag mit roten Vorzeichen

Um 12:22 Uhr fiel die NVIDIA-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 126,48 EUR ab. Die NVIDIA-Aktie gab in der Spitze bis auf 126,06 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 127,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 7.891 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Am 22.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 307,55 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NVIDIA-Aktie 58,87 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.09.2022 bei 126,06 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,33 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 282,50 USD.

Am 24.08.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,51 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,04 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6.704,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6.507,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 17.11.2022 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 3,42 USD je Aktie in den NVIDIA-Büchern.

