NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA am Montagmittag im Minusbereich

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von NVIDIA gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die NVIDIA-Aktie musste zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 415,52 USD.

Um 12:03 Uhr ging es für die NVIDIA-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 415,52 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 71.687 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Bei 502,30 USD erreichte der Titel am 25.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 20,88 Prozent Plus fehlen der NVIDIA-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 14.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 108,13 USD. Mit einem Kursverlust von 73,98 Prozent würde die NVIDIA-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 534,29 USD für die NVIDIA-Aktie aus.

Am 23.08.2023 äußerte sich NVIDIA zu den Kennzahlen des am 31.07.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,70 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,51 USD je Aktie in den Büchern gestanden. NVIDIA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13.507,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 101,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6.704,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte NVIDIA am 21.11.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 14.11.2024.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,62 USD je NVIDIA-Aktie belaufen.

