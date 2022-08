NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Investoren trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von NVIDIA

Die NVIDIA-Aktie notierte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,9 Prozent auf 174,28 EUR. Bei 173,46 EUR markierte die NVIDIA-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 178,80 EUR. Der Tagesumsatz der NVIDIA-Aktie belief sich zuletzt auf 17.560 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 307,55 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.11.2021 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 43,33 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.07.2022 bei 136,80 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NVIDIA-Aktie derzeit noch 27,40 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 282,50 USD je NVIDIA-Aktie an.

Am 24.08.2022 hat NVIDIA in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2022 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,51 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei NVIDIA noch ein Gewinn pro Aktie von 1,04 USD in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6.704,00 USD umgesetzt, gegenüber 6.507,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 17.11.2022 dürfte NVIDIA Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,52 USD je NVIDIA-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

NVIDIA-Aktie an der NASDAQ dennoch in Grün: Gewinn von NVIDIA bricht ein

NVIDIA-Aktie: NVIDIAs CEO Huang enttäuscht - Droht der Chip-Crash?

Ausblick: NVIDIA stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Ausgewählte Hebelprodukte auf NVIDIA Corp. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA Corp. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA Corp.

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com