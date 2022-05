NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Freitagvormittag gefragt

Um 27.05.2022 09:22:00 Uhr konnte die Aktie von NVIDIA zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 164,66 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die NVIDIA-Aktie bisher bei 166,00 EUR. Bei 166,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.531 NVIDIA-Aktien.

Am 22.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 307,55 EUR an. 46,46 Prozent Plus fehlen der NVIDIA-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 126,98 EUR. Dieser Wert wurde am 28.05.2021 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die NVIDIA-Aktie mit einem Verlust von 29,68 Prozent wieder erreichen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 360,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.04.2022 abgelaufenen Quartal legte NVIDIA am 25.05.2022 vor. Das EPS wurde auf 1,36 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,78 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8.288,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 65,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.003,00 USD in den Büchern standen.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von NVIDIA wird am 18.08.2022 gerechnet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass NVIDIA ein EPS in Höhe von 6,47 USD in den Büchern stehen haben wird.

