NVIDIA Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie NVIDIA tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Die NVIDIA-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr um 4,6 Prozent auf 161,12 EUR ab. Die NVIDIA-Aktie gab in der Spitze bis auf 161,12 EUR nach. Mit einem Wert von 161,66 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.781 NVIDIA-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 22.11.2021 auf bis zu 307,55 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 47,61 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 04.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 136,80 EUR ab. Mit Abgaben von 17,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 282,50 USD je NVIDIA-Aktie aus.

NVIDIA ließ sich am 24.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,51 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei NVIDIA noch ein Gewinn pro Aktie von 1,04 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6.704,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.507,00 USD in den Büchern standen.

Am 17.11.2022 dürfte die Q3 2023-Bilanz von NVIDIA veröffentlicht werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 3,52 USD je NVIDIA-Aktie.

